محافظ قنا: إزالة 198 حالة تعد بعدد من مراكز وقرى المحافظة

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية بالمحافظة نفذت حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 198 حالة تعد، مؤكدا على استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 11 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمراكز نجع حمادي ودشنا وقنا بمساحة 1689 مترا مربعا، وإزالة 14 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمراكز نجع حمادي ودشنا وقنا، بمساحة 12 فدانا و14 قيراطا و15 سهما، وإزالة 137 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 6 أفدنة، و9 قراريط و8 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 36 حالة مخالفة بناء عشوائي بمراكز دشنا وقنا وقوص، بمساحة 7874 مترا مربعا.

وأضاف، أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتى الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بلغ 635 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 342 ألفا و415 مترا مربعا، و131 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 181 فدانا و14 قيراطا و17 سهما، و2619 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 122 فدانا و7 قراريط و19سهما، و471 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 74 ألفا و380 مترا مربعا.

جاءت الحملات في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.