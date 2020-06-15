الطيران: توزيع وجبات جافة على الركاب وإعدامها بعد ذلك.. والكمامة إجباري

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إنّ الطيران سيتم فتحه للبلدان التي فتحت مطاراتها، وتخيير الركاب للبلدان التي ما زالت تقيم الحجر الصحي على أراضيها: "الراكب هيكون ملتزم يتحجر أسبوع أو 14 يوم، والغالبية العظمي من البلاد لغت القصة دي".

وأضاف "عنبة"، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أنّه وبالنسبة للدول التي تعاني من انتشار فيروس كورونا بشكل كبير بين مواطنيها، يلتزم الركاب المسافرين إلى تلك الدول بأن يحضر الركاب شهادة PCR صالحة لمدة 48 ساعة لضمان خلوه من المرض، موضحا أنّ الركاب وأطقم العمل على الطائرات سيلتزمون بارتداء الكمامات، كما سيتم تقديم وجبات جافة للركاب: "هيتم توزيع الوجبات على الركاب، وجمعها بعد ذلك لإعدامها".

وأكد أنّ المنظمات العالمية الخاصة بالطيران أكدت أن تكون الطائرات كاملة الحمولة مع ارتداء الكمامات، حتى تقل نسب العدوى بالمرض، مشيرا إلى أنّ جميع المطارات في جمهورية مصر العربية سيتم فتحها للملاحة الجوية.