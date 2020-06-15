بالصور.. "الوطن" تنشر طريقة إجراء مسحة كورونا عبر السيارة

افتتح، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، و الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اليوم، مركز المسح لتحاليل كومفيد ١٩ بالتعاون بين شركه برايم سبيد وزاره التعليم العالى ممثله فى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعيه والمعامل المرجعية التابعه له وذلك لتجنب تكدس المرضى بالمعامل وتجنب تفشى العدوى.

ويقوم طالب التحليل بحجز الخدمه عن طريق تطبيق المحمول ويدخل مباشرا لتلقى الخدمه ثم يحصل على نتيجته فى خلال ساعات عن طريق تطبيق المحمول مما يسمح بتقديم الخدمه لعدد كبير دون تكدس تماشيا مع التجربه الناجحه المعمول بها بالدول الكبرى علما بأن ذلك يتم طبقا لمعايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها فى تعليمات منظمه الصحه العالميه.

وأوضح الدكتور أحمد الجعيدي، ممثل شركة " برايم سبيد"، المسئولة عن إجراء المسحات الطبية عبر السيارات بالمعمل المرجعي بالمستشفى الميداني بجامعى عين شمس التخصصي، تفاصيل إجراء المسحات لجميع المترددين على المستفي من المصابين بكوفيد 19، ولديهم أعراض إيجابية للمرض، قائلا :" البداية تأتي بتعقيم السيارة الحاملة للمريض إلي المستشفي ، ومن ثم يتم التعامل مع المريض أثناء وجوده بالسيارة من خلال عمل المسحة، وبعدها يتم تسجيل البيانات كاملة للمريض من حيث السن ورقم التليفون، على أن يتم بعدها، يبدأ الدكتور المختص في أخذ المسحة من المريض، مع غتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية للمريض، على ان يتم إرسال نتيجة المسحة للمريض خلال ساعات .

وأعلنت إحدى الشركات الخاصة، إطلاق أحدث خدماتها المميزة لتشخيص فيروس كورونا المستجد عن طريق تقديم خدمة الـ"درايڤ ثرو" لأخذ المسحات والعينات من داخل السيارة وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعامل المرجعية للجامعات.

ويعتبر هذا المركز الأول في مصر لخدمة شريحه كبيرة للمواطنين وإتاحة فرصة التحليل والاطمئنان لكل من يرغب، أن الخدمة الجديدة تتضمن 3 أنواع من التحاليل:

- الأول: وهو المسحة عن طريق الأنف وتحليلها عن طريق جهاز "پي سي آر" المعترف به من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

- التحليل الثاني: وهو الاختبار السريع "رابيد تست" للأجسام المضادة لڤيروس كورونا عن طريق قطرة من الدم.

- التحليل الثالث: تحليل الدم.

ومن المقرر أنَّ تفتح الشركة 100 مركز خدمي لتلقي العينات عن طريق السيارة عبر الجمهورية إذا تطلب ذلك، بحيث يتم تجميع العينات وإرسالها للتحليل بالمعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية.