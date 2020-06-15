لمنحة الـ500 جنيه والمرتبات.. كيف تحدد أقرب صراف آلي لمحل سكنك؟

قررت وزارة القوى العاملة صرف الدفعة الثانية من المنحة المستحقة للمتضررين من أزمة كورونا، والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه بدءًا من 21 إلى 25 يونيو الحالي.

كما بدأت وزارة المالية صرف مرتبات موظفيها بدءًا من اليوم، الاثنين 15 يونيو الحالي، مقدمًا بمناسبة قرب انتهاء العام المالي 2019 - 2020.

لذا تقدم "الوطن"، طريقة البحث والعثور على أقرب ماكينة صراف آلي لمنطقتك السكنية على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

ويقدم البنك الأهلي أيضًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي خريطة بأماكن ماكينات الصراف الآلي داخل مصر وخارجها، كل ما عليك هو اختيار المنطقة ثم تحديد عنوانها وموقعها على الخريطة، وذلك عبر الرابط: https://www.nbe.com.eg/NBE/E/#/AR/ATMBranch.

بنك مصر

يقدم بنك مصر شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي موزعة على جميع محافظات الجمهورية، ويتيح البنك من خلال موقعه الإلكتروني الاطلاع على أماكن الصراف الآلي بالقاهرة والأقاليم والفنادق والقرى والمناطق السياحية وفروع القنال وسيناء والإسكندرية ومرسى مطروح والآلات الموسمية والمتنقلة، وذلك عبر الرابط: https://www.banquemisr.com/ar/location/atms.

بنك القاهرة

ومن خلال الموقع الرسمي لبنك القاهرة يمكنك الاطلاع على جميع عناوين ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية وتحديد موقعه على الخريطة، وذلك عبر الرابط: https://www.bdc.com.eg/website/page/FindATM.

بنك الإسكندرية

وعن طريق الموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية يمكنك البحث عن أقرب ماكينة صراف آلي للمنطقة السكنية الخاصة بك، كما يمكنك العثور على الماكينات التي تقبل الإيداع والتحويلات أو تلك التي تدعم خدمة فوري، وذلك عبر الرابط: https://www.alexbank.com/retail/locate-us.html.

البنك التجاري الدولي CIB

ويقدم البنك التجاري الدولي عبر موقعه الإلكتروني عناوين ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية، مع إمكانية تحديد موقع الماكينة على الخريطة أو القمر الصناعي، ويعرض لك البنك أيضًا إذا كانت الماكينة تدعم الإيداع أو تغيير العملة، وذلك عبر الرابط: https://cibeg.com/Arabic/pages/finder.aspx/.

بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان عن طريق الموقع الإلكتروني خريطة كاملة بشبكة الصراف الآلي، كل ما عليك هو إدخال محيط منطقتك السكنية، واختيار كم تبعد عن مكانك، وذلك عبر الرابط: https://www.hdb-egy.com/branch-locator/.

مصرف أبوظبي الإسلامي

وعن طريق موقع مصرف أبوظبي الإسلامي أيضًا يمكنك اختيار الماكينة التي تدعم الصرف الآلي أو الإيداع أو التي تدعم الخدمات الماسية ثم اختيار منطقتك السكنية، إذ تستطيع تحديد موقعها عبر القمر الصناعي أو عبر الخريطة، وذلك عبر الرابط: https://www.adib.eg/arabic/atmsandbranches.

بنك قناة السويس

ويمكنك اختيار منطقتك السكنية عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك قناة السويس، وستظهر لك جميع ماكينات الصراف الآلي المحيطة بك، وذلك عبر الرابط: https://www.scbank.com.eg/Arabic/Atm_View.aspx.

بنك عودة

ويتيح لك الموقع الإلكتروني للبنك إمكانية اختيار أقرب ماكينة صراف آلي لمنطقتك السكنية عن طريق الضغط على شبكة الصراف الآلي، وتحديد مكان الماكينة عبر الخريطة أو عبر القمر الصناعي، وذلك عبر الرابط: https://www.bankaudi.com.lb/egypt/arabic/locate-us.

بنك بلوم

ويمكنك بعد الدخول عبر الموقع الإلكتروني لبنك بلوم، الاطلاع على أماكن ماكينات الصراف الآلي خارج الفروع أو المرتبطة بالفرع وتحديد العنوان والموقع على الخريطة، وذلك عبر الرابط: https://www.blombankegypt.com/BlomEgypt/Arabic/Branches-and-ATMS-locator.

المصرف المتحد

ومن خلال الموقع الإلكتروني للمصرف المتحد يمكنك تحديد المحافظة والمدينة ثم اختيار أماكن ماكينات الصراف الآلي في المنطقة أو التي تدعم السحب أو التي تقدم الخدمات مثل الإيداع وتغيير العملة، وذلك عبر الرابط: https://www.theubeg.com/ar/ub-services/atms.

البنك العربي الأفريقي الدولي

يمكنك اختيار موقعك وتحديد اختيار ماكينة الصراف الآلي من بين الاختيارات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للبنك: https://aaib.com/ar/network.

البنك الأهلي الكويتي

ومن خلال الموقع الإلكتروني للبنك، كل ما عليك هو الضغط على منطقتك السكنية عبر الخريطة، ليظهر لك عنوان ماكينة الصراف الآلي المحيطة بك، كما يظهر لك أيضًا إذا كان البنك يدعم خدمة الإيداع أم لا، وذلك عن طريق الرابط: https://www.abkegypt.com/Arabic/Branches_ABK.aspx?type=1.

البنك المصري الخليجي EG Bank

ويمكنك من خلال الموقع الإلكتروني للبنك العثور على أقرب ماكينات الصراف الآلي المحيطة بمنطقتك السكنية، والاطلاع على إذا كانت الماكينة تدعم الإيداع النقدي أم لا، وذلك عن طريق الرابط: https://www.eg-bank.com/Ar/BranchesPage.

بنك الاستثمار العربي

ومن خلال الموقع الإلكتروني للبنك، كل ما عليك هو الضغط على منطقتك السكنية عبر الخريطة، ليظهر لك عنوان ماكينة الصراف الآلي المحيطة بك، وذلك عبر الرابط: https://www.aibegypt.com/locations/atms.

المصرف العربي الدولي

ويمكنك عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك اختيار أماكن الصراف الآلي القريب من منطقتك السكنية وتحديد موقعه على الخريطة، وذلك عبر الرابط: https://aib.com.eg/ar/find-us.

اقرأ أيضًا: مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للوزارات والجهات المختلفة