بعد قليل.. اجتماع ثلاثي لتقييم مفاوضات سد النهضة

يبدأ عصر اليوم وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعهم الأخير في جولة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، لتقييم مسار الجولة الحالية من المفاوضات، فضلا عن مناقشة المسودة الثانية من الاتفاق الذي أعده الجانب السوداني، وتضع قواعد ملء وتشغيل الخزان.

وأكد بيان لوزارة الموارد المائية والري مساء أول أمس، أنّ المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث عكست العديد من القضايا الرئيسية التي لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، وفي مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، إضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

وأكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من 150 مليون نسمة، قوام الشعبين المصري والسوداني.