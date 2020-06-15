محافظ قنا ونائبه يستقبلان المواطنين لبحث شكواهم

حرص اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، على استقبال عدد من المواطنين من سكان الإقليم، بمكتبيهما، لبحث شكواهم والعمل على حلها، في إطار حرص المحافظة على تطبيق سياسة الباب المفتوح مع جميع المواطنين لا سيما البسطاء منهم.

وقال المحافظ، "من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون"، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيدا من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة .

وأكد "الداودى"، على أن حق الشكوى من الحقوق التى كفلها الدستور المصرى للمواطنين، وإعمالا بهذا المبدأ فنحن نحرص على استقبال الشكاوى عن طريق أكثر من قناة متاحة للمواطنين لتسهيل عملية التواصل معهم وسرعة الاستجابة والرد وحل المشاكل فى أسرع وقت، وعلى المواطن أن يختار الوسيلة المناسبة له.