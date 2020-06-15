إيداع طفل دار للرعاية أسبوع لاتهامه بقتل مُسن بعصا "مقشة" ببني سويف

أمرت النيابة العامة في بني سويف برئاسة المستشار محمود يحيى، بإشراف المستشار طارق جلال المحامي العام، إيداع طالب، لمدة أسبوع، في دار للرعاية الإجتماعية، على ذمة ورود تحريات رجال المباحث العامة، واستعجال تقرير الطب الشرعي، لاتهامه بقتل مُسن، عقب دخوله في مشاجرة معه وضربه على رأسه بعصا مقشة، توفي بعدها.

كان اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا بوفاة شخص يدعى " ربيع . م . م " مقيم مدينة بني سويف، 66 عاما، ونقله إلى مشرحة المستشفى، والذي كلف إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الوفاة وظروفها.

وتبين من التحريات الأولية بقيادة المقدم إبراهيم صفوت رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف، حدوث مشادة كلامية بين طفل يدعى " خالد . م . أ " 14 عاما، طالب، والمجني عليه، اعتراضا على قيام المتهم، باللعب أمام منزل الأخير والقائه بعض الأحجار الصغيرة.

كما تبين من التحريات إقدام المتهم على الاعتداء على المجنى عليه بعصا مقشة، ليسقط مغشيا عليه ويتوفى بعدها ويتم نقله إلى مشرحة المستشفى، قبل أن يتمكن ضباط مباحث قسم شرطة بني سويف من إلقاء القبض على المتهم وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق وأمرت النيابة بإيداع المتهم احد دور الرعاية، لحين ورود تقرير الصفة التشريحية للمتوفي، مع سرعة استعجال تحريات رجال المباحث.