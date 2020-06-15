المنوفية تطلق موقعا إلكترونيا للإعلان عن الأسرة الشاغرة بالمستشفيات

أطلقت محافظة المنوفية بقيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، موقع إلكترونيا لعرض الأسرة الشاغرة والمشغولة في جميع مستفيات العزل الصحي بمحافظة المنوفية، حيث يتضح من خلال الموقع عدد الاسرة الكلية وعدد الاسرة المشغولة وعدد الاسرة الشاغرة.

ويظهر من خلال الموقع خريطة موضحا عليها جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية، والضغط على كل مركز يظهر عدد مستشفيات العزل الصحي الموجودة به بالإضافة إلى كل المعلومات اللازمة للمريض أو المتردد علي المستشفيات من خلال معرفة عدد الأسرة في العناية المركز وغيرها.

لينك الموقع:

http://health.monufiaportal.com/?fbclid=IwAR0aCsbc4mWIQjFynbouHaJHRrC7_dzDpePtGO-e0Xp9N-9tDIPRJBdNxeM

على صعيد متصل، واصلت محافظة المنوفية استعدادها لامتحانات الشهادة الثانوية العامة في المراكز والمدن والقري بمحافظة، حيث تابع رؤساء المدن التجهيزات النهائية بمقر لجان الثانوية العامة وتركيب بوابات التعقيم بها، والتشدد علي وجود كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.