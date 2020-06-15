لحظة انفجار أسطوانة غاز بجوار مستشفى حميات أشمون في المنوفية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة المنوفية، فيديو لحظة انفجار أسطوانة غاز داخل "كشك" في محيط مستشفي حميات أشمون بمدينة أشمون، وأشار رواد مواقع التواصل إلى أن الحادثة وقعت، عصر أمس، ولم تحدث أي إصابات أو وفيات جراء الحادث.

وأكد شهود عيان في تصريحات خاصة ل "الوطن"، أن انفجار أسطوانة الغاز كان كبيرا جدا، مؤكدا أن ابتعاد الأهالي عن منطقة الإنفجار أدي إلي عدم وجود ضحايا أو مصابين، مؤكدين أن الانفجار حدث نتيجة ماس كهربائي داخل الكشك.

وأوضح شهود العيان، أنه فور انفجار أسطوانة الغاز انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلي مكان الحادث، السيطرة علي الحريق الذي نشب في الكشك بعد الإنفجار ولمعرفة أسباب الانفجار، فيما سادت حالة من الخوف بين أهالي المنطقة بعد سماع دوي الانفجار.