1172 مصابا بكورونا بمستشفيات عزل المنوفية.. و405 أسرة شاغرين

سجلت مستشفيات العزل الصحي المنوفية، 1172 إصابة بفيروس كورونا وفق ما أعلنت عنه مديرية الصحة على موقع المحافظة، لإعلان الأسرة الفارغة والمشغولة بالمستشفيات أن الأسرة الفارغة تبلغ 405 أسرة لاستقبال مصابي العزل الصحي.

وسجلت أغلب المستشفيات بالمراكز والمدن وجود أسرة شاغرة لاستقبال مصابي العزل الصحي من أبناء محافظة المنوفية، فيما أكد مصدر طبي أنه يتم متابعة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا والمعزولين منزليا من قبل الطب الوقائي في كل مركز، مشددا على ضرورة توجه من يظهر عليه أعراض إلى أقرب مستشفى لفحصه والتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

وأطلقت محافظة المنوفية بقيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، موقع إلكترونيا لعرض الأسرة الشاغرة والمشغولة في جميع مستشفيات العزل الصحي بمحافظة المنوفية، حيث يتضح من خلال الموقع عدد الاسرة الكلية وعدد الأسرة المشغولة وعدد الأسرة الشاغرة.