"الريس جابر الخواطر".. السيسي تريند "تويتر" بعد اطمئنانه على شاب إثر حادث

تّصدر هاشتاج "السيسي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إحدى جولاته التفقدية، للاطمئنان على شاب تعرض لحادث، أثناء سيره بدراجة نارية، فقال أحد المعلقين: "مصر فيها حاجات كتير حلوة، الناس الطيبة، الجدعنة والشهامة، التكافل الاجتماعي، شعب أحلامه بسيطة، الجيش المصري العظيم، تاريخ مصر الذى لا مثيل له في العالم، وكمان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجدع وأنظف زعيم في العالم".

فيما قال شخص آخر: "عشان الدنيا تعرف إحنا بنحب الرئيس السيسي قد ايه.. الرئيس بإنسانيته وروحه المصرية النقية تخلينا مش نحبه بس، انما نعشقه وندعي له دايماً من كل قلوبنا ربنا يعزه ويكرمه ويجعل الخير على يديه.. تحيا مصر، ويعيش السيسي فخر المصريين"، وعلق آخر: "الريس المحترم الله يحافظ عليه، ويبارك في صحته هذا الرجل أكرم شعبه جدا حتى اللي في الخارج أتي بهم إلى مصر".

وعلق آخر: "ريسنا إنسان محترم، عاش أعظم أب للمصريين الشرفاء، يارب احميه وبارك الله في عمره، ربنا يبارك فيك يا ريس، ويحميك من كل سوء، تسلم الأيادي تحيا مصر، ويحيا السيسي قاهر الإرهاب والإخوان في كل مكان".

حصلت "الوطن"، على مقطع فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية، وتوقف الرئيس للاطمئنان على شاب تعرض لحادث، أثناء سيره بدراجة نارية، وقال السيسي للشاب: "مش لابسين خوز ليه؟.. المهم طمني عليك.. أنت كويس؟ فين زميلك اللي كان سايق، خلو بالكم من نفسكم"، فيما توجه الشاب بالشكر للرئيس على توقفه للاطمئنان عليه، كما قدم طبيبا العلاج والاسعافات الأولية للشاب.