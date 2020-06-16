المهن الطبية بالدقهلية: نسعى لإيجاد مستشفى تخدم الاتحاد وأسرهم

عقد اتحاد المهن الطبية بالدقهلية اليوم، اجتماعا في مقر نقابه الصيادلة بالدقهلية لمناقشة مستجدات أزمة فيروس كورونا Covid - 19 وتأثيرها على أعضاء المهن الأربعة "الأطباء والصيادلة، وأطباء الأسنان، والطب البيطري" المكونة للاتحاد و باقي مهن الأطقم الطبية.

حضر الاجتماع الدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء ورئيس الاتحاد، والوكلاء كل من الدكتور سعيد شمعه نقيب صيادلة الدقهلية ، والدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية ، والدكتور محمد بشار نقيب البيطريين بالدقهلية، كما حضر الاجتماع الدكتور أحمد زهران والدكتور احمد البيلي من نقابه الأطباء، والدكتور محمد القلا من نقابة الأسنان، والدكتور حامد عزت العراقي والدكتور أحمد محمد حمزة.

وقال الدكتور أسامة الشحات، إنه تم الاتفاق علي التنسيق وعمل آلية لدعم مقدمي الخدمة الصحية المصابين بفيروس كورونا المستجد، مناقشه وجود مستشفى تخدم اتحاد المهن الطبية وأسرهم.

وأضاف الشحات، أن مجلس الاتحاد في حالة انعقاد دائم لمتابعة حالات الإصابة بين منتسبي الاتحاد من المهن الأربعة و لمتابعة الخطوات المتدرجة لإيجاد مستشفي للمهن الطبية في محافظة الدقهلية وسيتم الإعلان عما يستجد في هذا الشأن أولا بأول.

وأشار إلى أن عدم وجود مستشفي تخدم المهن الطبية مشكلة كبيرة، ولذلك نحاول إيجاد آلية مع مستشفي خاص تكون متخصصة لتقديم الخدمة الطبية لجميع مقدمي الخدمة من الطبيب إلي العامل بالمستشفى، وهذا ما نسعي لتقديمه خلال الفترة القادمة.