بالصور.. سبوع للطفل يحيى داخل مستشفى العزل الصحي بالباجور

نظم الطاقم الطبي بمستشفي الباجور للعزل الصحي التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، احتفالا بسبوع الطفل يحيى الذي تم ولادته داخل مستشفى العزل، وسط أجواء من السعادة بين الجميع.

وشمل الاحتفال التواجد أمام غرفة الأم وتشغيل الموسيقي والزعاريد من أجل رفع روحها المعنوية وطمأنتها علي ابنها المتواجد داخل حضانه المستشفى .

وشهدت مستشفى الباجور للعزل الصحي 4 حالات ولادة قيصرية لسيدات مصابين بفيروس كورونا، كما شهدت المستشفى شفاء 34 حالة من المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تحسن الحالة الصحية 82 آخرين وتحويلهم لنزل الشباب بعد استقرار وضعهم الصحي.