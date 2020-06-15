تفاصيل النظام الكودي للوصول للأسّرة الفارغة بمستشفيات المنوفية

قال محمد موسى نائب محافظ المنوفية، إنه تم تفعيل نظام كودي لكل مستشفيات المحافظة، ‏ليستطيع كل مواطن الوصول للسرير المتاح بكل مستشفى.

وأضاف‏ خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "وضعنا نظام كودى لكل المستشفيات بالمحافظة، يستطيع من خلاله كل مواطن الوصول السرير المتاح، و‏لدينا بالمحافظة مستشفيات ‏بها تكدس كبير وآخرى بجوارها بها أسرة شاغرة".

وتابع: "‏لذلك وضعنا هذا النظام الكودي إلى جانب إطلاق رقم تليفون مختصر، ‏تيسيرا على المواطن للاستفسار عن المستشفيات المتاح بها أسرة، والمحافظة لديها فائض في أسرة علاج فيروس كورونا، وجاهزون لاستقبال أي مريض".