تفاصيل النظام الكودي للوصول للأسّرة الفارغة بمستشفيات المنوفية

قال محمد موسى نائب محافظ المنوفية، إنه تم تفعيل نظام كودي لكل مستشفيات المحافظة، ليستطيع كل مواطن الوصول للسرير المتاح بكل مستشفى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "وضعنا نظام كودى لكل المستشفيات بالمحافظة، يستطيع من خلاله كل مواطن الوصول السرير المتاح، ولدينا بالمحافظة مستشفيات بها تكدس كبير وآخرى بجوارها بها أسرة شاغرة".
وتابع: "لذلك وضعنا هذا النظام الكودي إلى جانب إطلاق رقم تليفون مختصر، تيسيرا على المواطن للاستفسار عن المستشفيات المتاح بها أسرة، والمحافظة لديها فائض في أسرة علاج فيروس كورونا، وجاهزون لاستقبال أي مريض".