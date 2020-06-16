تاج الدين: مصر لم تصل حتى الآن لانكسار أعداد كورونا.. احتمال قريب

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الوقاية والصحة، أن تحديد يوم معين لانكسار فيروس كورونا المستجد، يُعد احتمالات وفرضيات علمية تحتمل الزيادة والنقصان، حسب ظروف كل دولة، موضحًا أن انكسار الفيروس في مصر، سيحدث عندما نصل لثبات أعداد الإصابات المسجلة يوميًا لعدة أيام متتالية، بدون أي زيادات، وبعد ذلك ينكسر المنحنى لأسفل.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي: "لو حصل كده نقدر نقول وقتها إن مصر تعدت الذروة، وتخطت القمة وبدأت الأعداد في الانكسار"، مؤكدًا أنه حتى الآن، لم تشهد الإصابات في مصر انكسارًا، "احتمال نوصل لده قريب، بس لسه موصلناش".

من ناحية أخرى، أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه كان هناك قانونًا للتجارب السريرية، صدر من مجلس النواب بعد مناقشة، لكن كان هناك العديد من الملحوظات عليه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت ملحوظات في غاية الأهمية، فالقانون كان يحد من حركة العلماء في تجاربهم الإكلينيكية، وتم تعديل بعد النقاط في القانون وتم الموافقة عليه في مجلس الشعب.