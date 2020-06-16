"غزل المحلة" تدعم مستشفى الحميات بمستلزمات طبية لمواجهه "كورونا"

أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة برئاسة المهندس أشرف عزت، اليوم الثلاثاء، عن دعم الطواقم الطبية من أعضاء الجيش الأبيض بكميات من المستلزمات الطبية والعلاجية من بينها 3000 كمامة و900 فوطة و360 قماش تكفين و100 كيلو قطن طبي لعلاجي مرضى ومصابي فيروس كورونا، بأقسام العزل بمستشفي الحميات بالمحلة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لتأمين العاملين داخل أقسام ومصانع الشركة، من خلال ارتداء الكمامات والماسكات الطبية ومنع التكدسات وأماكن الزحام داخل العنابر للتصدي لخطر الإصابه بعدوي "كوفيد 19".

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد عبده مدير مستشفى حميات المحلة، الشكر لمسئولي مجلس إدارة شركة "غزل المحلة" من خلال منح ياسر فهمي مندوب الشركة شهادة تقدير لجهودهم فى الدعم القطاع الطبي والعلاجي بأقسام العزل ودعم مرضى ومصابي فيروس كورونا.

وأعرب مدير مستشفى الحميات عن إعجابه بدور المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ومشاركتهم فى رفع كفاءة القطاعات الخدمية الرئيسية بالمجتمعات المحلية المحيطة فى قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن مديرية الصحة بمحافظة الغربية رفعت حالة التأهب والاستعداد والطواريء القصوى على مستوى المستشفيات العامة والصدر والحميات بتحويلها إلى أقسام عزل صحي لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بعدوي "كورونا" لمدة 14 يوما متواصلة لحين تعافيهم وتماثلهم للشفاء.