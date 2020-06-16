حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشأت ضد كورونا بالشرقية

واصلت مديرية الطب البيطري بالشرقية، حملاتها المكثفة لتطهير وتعقيم المنشأت الخدمية والحكومية بقري ومراكز المحافظة، في إطار الاجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور بركات محمد علي مدير الطب البيطري بالمحافظة، أن المديرية نفذت 263 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والأسواق ، و232 حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و 8 حملات لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و19حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و241 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و 2170 حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية.

وأضاف مدير الطب البيطري، أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بها لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه ، والتأكيد علي إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.