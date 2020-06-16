افتتاح سوق القنطرة غرب بعد الإنتهاء من تحاليل كورونا للتجار

افتتح المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، سوق القنطرة غرب، اليوم الثلاثاء، بعد إنتهاء فترة الإغلاق وعمل التحاليل للتجار، وفقا للاتفاق الذي تم بين محافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة والغرفة التجارية بالإسماعيلية.

ووجه المهندس أحمد عثمان، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على سرعة الإستجابه وافتتاح السوق قبل موعد الافتتاح الرسمي، مضيفا أنه يسعى مع التجار لفرض إجراءات احترازية للحفاظ على أمنهم وأمن العاملين والمترددين على السوق.

وتواصل الغرفة التجارية عمل التحاليل لكل تجار الإسماعيلية بالمجان، وتوفير العلاج في حالة ظهور أي حالة تحتاج للعزل داخل منزلها، وتمتد الحملة الآن من القنطرة إلى فايد ثم القصاصين والتل والإسماعيلية، وأخيرا أبوصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.