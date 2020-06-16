توفيا بكورونا.. دفن جثماني شقيقي مديري مستشفيي المبرة والمحلة

دُفن جثمانا شقيقي مديري مستشفيي المبرة والمحلة العام في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، واللذان توفيا متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

كانت غرفة عمليات ديوان مديرية الصحة بطنطا، أعلنت وفاة المحاسب حسين سالم شقيق الدكتور أحمد سالم مدير مستشفى المبرة، والمحاسب أحمد شادي شقيق الدكتور جمال شادي مدير مستشفى المحلة العام، جراء تعرضهما للإصابة بفيروس "كوفيد 19".

وأفادت مصادر طبية داخل مديرية الصحة، أن المتوفيين تعرضا لوعكة صحية مفاجئة تسببت في صعوبات في التنفس، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة وضغط الدم، حيث جرى عزلهما داخل أقسام العزل الصحي بمستشفى كفر الزيات العام.

وتابعت المصادر الطبية، بأنه جرى تسليم جثتي المتوفيين إلى ذويهما، فضلا عن تغسيلهما بمعرفة الطب الوقائي وفرق مكافحة العدوي قبل دفنهما بمقابر عائلتهما وأداء صلاة الجنازة عليهما في ظل ارتداء المشيعين، الكمامات والماسكات الطبية لوقايتهم من أخطار الإصابة بعدوى كورونا.