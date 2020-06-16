أستاذ علم أوبئة: ذروة كورونا في نهاية يونيو بشرط وصول الإصابات لـ61 ألف

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة، إن تسجيل مصر 61 ألف إصابة، و2500 حالة وفاة بنهاية شهر يونيو، فهذا يعني أن مصر وصلت للذروة في نهاية شهر يونيو، وستقل الإصابات في شهر يوليو، لتنتهي الموجة الأولى في أغسطس.

وأضاف "عنان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن أي فيروس يظهر يكون له موجات، منوها بأنه الموجة الثانية من فيروس كورونا تحمل العديد من السيناريوهات، ولكن العالم يتوقع الأسوأ لتخطي الأزمة.

وأشار أستاذ علم انتشار الأوبئة، إلى أنه يجب الاستعداد لتعرضنا لموجة ثانية من فيروس كورونا كإجراء احترازي، منوها بأنه من الصعب أن يصاب شخص بفيروس كورونا، ويشفى ويصاب به مرة أخرى في نفس الموجة.