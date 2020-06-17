"نام كويس وبلاش أخبار وحشة".. روشتة صحية غذائية لطلاب الثانوية العامة

أيام قليلة تفصلنا عن ماراثون الثانوية العامة وكثيراً من الاسر المصرية تعاني من القلق بسبب جائحة كورونا، الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية وضعت بعض النصائح والإرشادات للتغلب على حالة القلق والمرور من هذه الحالة بأمان وسلام.

اولاً: العادات الصحية.

ينبغي النوم من 6 إلى 8 ساعات يومياً من أجل زيادة التركيز ورفع مناعة الجسم.

تجنب النظر في الموبايل بقدر المستطاع لعدم إجهاد العين.

ينبغي الحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة نصف ساعة من أجل زيادة تدفق الدم مما يترتب عليه زيادة الأكسجين في المخ مما يؤدي إلى زيادة التركيز والتحصيل الدراسي.

تجنب سماع الأخبار المزعجة لما لها من تأثير سيئ على كفاءة الجهاز المناعي والحفاظ على الحالة النفسية في حالة جيدة.

ثانياً:

الالتزام بالإجراءات الوقائية من كورنا

ثالثاً: الغذاء الصحي

الاهتمام بتناول المشروبات الصحية التي ترفع من كفاءة الجهاز المناعي

الاهتمام بشرب اللبن أو الألبان المتخمرة لما تحتويه على معادن وفيتامينات مثل فيتامين د الذي يرفع من كفاءة الجهاز المناعي كما أنه مضاد للاكتئاب والالبان من افضل المنتجان لرفع الحالة المعنوية ويصنف اللبن أنه مشروب السعادة لاحتوائه على الحامض الأميني التربتوفان الذي يعطي الشعور بالسعادة.

النعناع من المشروبات المهدئة للأعصاب ومفيدة لصحة الجهاز الهضمي وغنى بمضادات الاكسدة ويمكن ايضا اضافته الى العصائر.

القرفة تعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم .

البردقوش مفيد لتنشيط الدورة الدموية ومقوى للمناعة.

رابعاً:

تجنب المنبهات لأنها تزيد من اضطراب النوم وبمجرد انتهاء مفعول المشروب المنبه يشعر الانسان بالإجهاد والخمول وقله التركيز ويمكن استبدالها بالجنزبيل فهو مضاد للالتهابات وخاصه التهابات الحلق ومضاد للبكتيريا والفيروسات .

تجنب تناول المشروبات الغازية لما تسببه من عسر هضم واحساس بالانتفاخ واستبدالها بالعصائر الطبيعية مثل عصير البرتقال والليمون مرتفع فى محتواه من فيتامين سي المقوى للمناعة وعصير الجزر الغنى بفيتامين ا والمقوى للنطر وغيرها من عصائر الفاكهة الطازجة.

الاهتمام بشرب الماء لضمان عدم الشعور بالإجهاد والتعب نتيجة نقص السوائل في الجسم نظرا لارتفاع درجات الحرارة وللحفاظ على التركيز .

كما أن الماء يذوب فيها كثير من الفيتامينات مثل فيتامين ج و ب المقوية للأعصاب التي لا تعمل الا في وجود الماء

شرب الماء بالكميات المطلوبة ينشط الدورة الدموية مما يساعد على التركيز .