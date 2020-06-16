المصل واللقاح: لم نصل لذروة كورونا.. وتكرار الإصابة بالفيروس وارد

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنّ الوصول لذروة انتشار فيروس كورونا لن يحدث إلا حال ثبات أعداد الإصابات ثم انحسارها، بينما الآن هناك زيادة في أعداد الإصابات والوفيات ولم نصل لمرحلة الذروة بعد.

وأكد الحداد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية extra news، أنّه لا يوجد لقاح لفيروس كورونا حتى الآن، وهناك تجارب لإنتاج لقاح له، موضحا أنّه حتى الآن اللقاحات التي تم جرى عنها أثبتت فاعلية في إنتاج أجسام مضادة.

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أنّه لا يوجد دراسة تؤكد أنّ الشفاء من كورونا يعطي مناعة دائمة أم وقتية حتى الآن، ولا يمكن التأكد من أنّ من يتعافى من كورونا لا يمكن إصابته مرة أخرى، فقد يكون مثل فيروس الإنفلونزا يعطي مناعة وقتية، أو مثل الحصبة التي تعطي مناعة دائمة.