خاتمان ذهب وأسطوانات أكسجين.. أبناء البرادعة يتسابقون لدعم مرضى كورونا

تبرعت سيدة وفتاة بخاتمين ذهبيين للجنة إدارة أزمة كورونا الخيرية في قرية البرادعة بمحافظة القليوبية، لتوفير علاج ومستلزمات مرضى الفيروس التاجي من أبناء القرية.

وقال مصطفى برجيس منسق اللجنة، إن التبرع الأول خاص بسيدة من أهالي القرية، مريضة بالسكري وأم لـ 6 أبناء، تبرعت بخاتمها الذهبي لتوفير علاج لمصابي كورونا، مشيرا إلى وجود تنافس بين أبناء القرية لتقديم المساعدات للمصابين والمخالطين لهم من أدوية وكمامات وأنابيب أكسجين.

وأضاف أنه اللجنة تسلمت خاتما ذهبيا من إحدى الفتيات، 23 عاما، قررت دعم مصابي كورونا بعد علمها بإصابة إحدى جيرانها ومشاهدتها التنافس بين الأهالي على تقديم المساعدات.

يشار إلى أن الطبيبين طه وإسماعيل أبوسريه، تبرعا بأنابيب أكسجين وكمامات دعما لمرضى كورونا.

وكشف محمد عبدربه عضو لجنة التبرعات، عن أنه جرى تخصيص ثمن الخاتمين لشراء أسطوانات أكسجين.

وكان أهالي قرية البرادعة مركز القناطر بالقليوبية، شكلوا لجنة لإدارة أزمة فيروس كورونا بالقرية، تشمل مساعدة الحالات المصابة وأسرهم ونشر الوعي بين المواطنين.

وجرى الاتفاق على جمع تبرعات من خلال جمعية شباب البرادعة، لتوفير 200 حقيبة أدوية لغير القادرين من الحالات المخالطة والمشتبه في إصابتها، وتوزيعها عليهم في المنازل.