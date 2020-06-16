محافظ بورسعيد يتفقد مصنع ملابس جاهزة ينتج 60 ألف كمامة يوميا

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مصنع إيدج للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل فى إنتاج الكمامات الطبية داخل المصنع في إطار خطة المحافظة لتوفير أكبر كمية من الكمامات، لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وخاصة بعد إلزام المواطنين بارتداءها بشكل مستمر في كافة الأماكن والمنشآت العامة والخاصة والمواصلات، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية ببورسعيد وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

وتابع اللواء عادل الغضبان، سير ومراحل إنتاج الكمامات الطبية وتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المصنع بما يضمن إنتاج الكمامات على أعلى درجة من الكفاءة والجودة .وأكد محافظ بورسعيد أن مصنع إيدج ينتج يوميا 60 ألف كمامة، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتوفير الكمامات الطبية لطلبة المدارس والجامعات بالمحافظة، أثناء سير الامتحانات، كإجراء احترازى ووقائى لمنع انتشار الفيروس المستجد ، خلال سير الامتحانات لطلبة المدارس والجامعات.

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك تكثيف للجهود والإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة خلال هذه الفترة، وذلك لما ستشهده من مع أحداث مهمة، كامتحانات الثانوية العامة والتعليم الفنى، من أجل منع انتشار الوباء الحالى، وحفاظا على صحة وسلامة ومستقبل أبناءنا الطلاب، داعيا الله أن تمر هذه المرحلة بسلام على مصرنا الحبيبة.