محافظ كفر الشيخ يبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإجراء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، والتى تبدأ يوم 21 يونيو الجاري، مؤكداً أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الإنتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلي توافر المواد المطهرة، والكمامات الواقية، والقفازات بشكل يومي، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وتوفير أجهزة الكاشف السريع "Rapid Test"، وقياس درجات الحرارة لاكتشاف فيروس كورونا.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز بالمرور الدورى على اللجان، للتأكد من إتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق في كل مدرسة.

وكشف نورالدين، عن التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المحافظة، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات، تجنباً لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.

وأشار محافظ محافظ كفر الشيخ، إلى أن إجمالى عدد اللجان بالمحافظة 84 لجنة، حيث أنه طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان إلى 14طالباً أو أقل فى اللجنة الواحدة، مع مراعاة وجود مسافات بين الطلاب.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء حاتم فايد، مدير عام المواقف، والعميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد سامح العزب، وكيل ادارة المرور، والدكتور سلامة الويشي، مدير عام التعليم العام، والدكتور أحمد الجنزورى، مدير عام مرفق الاسعاف، وأشرف النجار، وكيل وزارة الأزهر، والرائد وائل علي، مندوب المستشار عسكرى، ومحمد عبدالله، مدير إدارة الأزمات وغرفة العمليات بالمحافظة.