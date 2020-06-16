الشاب الذي اطمأن عليه الرئيس: محدش صدق.. وأمي قالتلي الحادثة أثرت عليك

قال عمرو عمر مصطفى، الشاب الذي أوقفه الرئيس عبدالفتاح السيسي للاطمئنان عليه، إنه قد تعرض إلى حادثه من قبل إحدى السيارات الملاكي، وجلس على إثرها أعلى الرصيف، حتى فوجئ بقدوم الحرس الرئاسي له واصطحابه للرئيس: "مكنتش مركز".

وأضاف "مصطفى" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه لم يكن يعلم أن ذلك هو موكب الرئيس، إلا أن الرئيس اطمأن على صديقه الذي تعرض للحادثة، حتى اصطحبه الحرس إلى الرئيس: "معرفتش أقول إيه"، موضحا أن الرئيس قد وجه على ضرورة ارتداء "خوزة" أثناء القيادة كما نصحه بالاعتناء بنفسه: "سألني محتاج أي حاجة، وجابولنا سيارة إسعاف مخصوص وأخدوا صديقي للمستشفى".

وأكد أنه وبعدما اطمأن الرئيس عليه هاتفته والدته وأخبرها أنه قد أصيب نتيجه حادثة وأخبرها بأنه رأى الرئيس عبدالفتاح السيسي واطمأن بنفسه عليه: "قالتلي هي الحادثة أثرت عليك، ومحدش كان مصدق خالص".