مياه شرب كفر الشيخ: إحلال وتجديد محطة الحامول

شدد المهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، على سرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة محطة معالجة صرف صحي الحامول "أبو منيسي" لتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M، مشيرا إلى أنه من المقرر رفع الطاقة التصميمية للمحطة من 10 آلاف م3/ يوم إلى 20 ألف م3/يوم، حيث تخدم المحطة نحو 30 ألف مواطن.

وأضاف رئيس الشركة، أن تلك الشهادة يتم الحصول عليها بعد استيفاء متطلباتها، ومنها رفع كفاءة الكوادر البشرية بالمحطات بالتدريب العلمي والعملي، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتدريب العاملين على التعامل مع المخاطر المتوقعة، والتشغيل القياسي للمحطات لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين.

وأشار رئيس الشركة إلى تطور عدد المحطات الحاصلة على شهادة التنمية المستدامة TSM بكفر الشيخ لتصل حاليا إلى 16 محطة منهم 11 محطة معالجة صرف صحي و5 محطات مياه شرب.