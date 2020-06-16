استقرار أسعار الذهب عالميا بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ775 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يونيو بالبورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على سعر المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والصاغة، وذلك على خلفية تذبذب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض في الآونة الأخيرة.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 883 و886 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 773 و775 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 663 و664 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و200 جنيها.