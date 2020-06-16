"خناقة ستات" تتحول إلى معركة بالمولوتوف بين عائلتين بقنا واحتراق منزلين

نشبت مشاجرة بين عائلتين بقرية العوامر الغربية في مركز أبوتشت، مساء اليوم، بسبب خلافات بين نساء الطرفين، تطورت إلى استخدام المولوتوف واحتراق غرفة خاصة الماكينة ري ومنزلين.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، بلاغ من مركز ابوتشت - قرية العوامر الغربية، يفيد بوقوع مشاجرة بين نشوب مشاجرة بين عائلة كساب، وعائلة طلحة، بسبب نساء الاسرتين نتج عنه قيام شباب بإلقاء زجاجة مولوتوف على منزل إحدى الأسر، ما دفع شاب آخر من الأسرة الأخرى بإشعال نيران على المنزل للآخر أدى إلى احتراق ماكينة مياه ولا توجد أى خسائر فى الأرواح.

انتقل رجال الشرطة ورجال الحماية المدنية وتم السيطرة على الموقف ولا توجد وفيات ولا اصابات.