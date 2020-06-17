اليوم.. صرف مرتبات موظفي وزارات الاستثمار والكهرباء والتخطيط والتنمية

تصرف اليوم الأربعاء الدفعة قبل الأخيرة من موظفي الدولة مرتبات شهر يونيو الجاري حيث يبدأ اليوم موظفي وعمال 11 وزارة وهيئة صرف المرتبات في اليوم الثالث المحدد من قبل وزارة المالية ضمن 4 أيام حددتها لصرف المرتبات بداية من 15 يونيو الحالي.

ويتجه موظفي وزارات التعليم العالي والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية المحلية والكهرباء والمصالح والهيئات التابعة لها صرف مرتبات الشهر الحالي كانت وزارة المالية في بيان صحفي السبت الماضي أنه سيتم بمناسبة قرب انتهاء العام المالى 2019/ 2020، تقديم مواعيد صرف مرتب شهر يونيه الحالي للعاملين بالدولة، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأثنين 15 يونيو.

وقامت المالية بصرف مرتبات يونيو لـ 27 وزارة وهيئة علي مدار يومي الأثنين والثلاثاء الماضيين، وفى مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكدت وزارة المالية، أنه سيتم بمناسبة قرب انتهاء العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، تقديم مواعيد صرف مرتب شهر يونيه الحالي للعاملين بالدولة، بحيث تبدأ اعتبارًا من غدا الأثنين 15 يونيووأهابت الوزارة، في بيان، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر يونيه لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وأهابت الوزارة، في بيان، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.