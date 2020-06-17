السعيد: 21.1 مليار جنيه استثمارات حكومية لقطاع الصحة بالخطة الاستثمارية الجديدة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول توجهات الدولة لتطوير القطاع الصحي في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2020/2021 تتضمن مُخصصات مالية تبلغ 93.5 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو تبلغ 28% مقارنةً بموازنة العام المالي 2019/2020، مؤكدة أن تلك النسبة تُعد أعلى نسبة نمو مُقارنةً بمخصصات القطاعات الأخرى كافة.وتابعت السعيد أن الخطة الاستثمارية للعام 2020/2021 تتضمن استثمارات حكومية بحوالي 21.1 مليار جنيه موجهة لقطاع الصحة تشكل نسبة 8% من جملة الاستثمارات الحكومية للعام ذاته فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة لوزارة الصحة بنسبة 72% مُقارنةً بخطة عام 2019/2020، لتمكينها من تنفيذ العديد من المبادرات.وحول التوزيع الجغرافي للاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصحة، لفتت السعيد إلي استحواذ محافظة القاهرة علي النسبة الأكبر بنسبة 33%، تليها محافظة الدقهلية بنسبة 5.2%، ثم السويس والجيزة بنسبة 4.9%، 4.7%، وفي المركز الخامس تأتي محافظة سوهاج بنسبة 4.5% لتستحوذ محافظات الصعيد على نسبة 21% من تلك الاستثمارات.وفيما يتعلق بالمبادرات المستهدف تنفيذها لفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي مبادرة التأمين الصحي الشامل والاستهداف الجغرافي للمحافظات ذات الألولويةً حيث تشمل تلك المبادرة تطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية في 9 محافظات، إلي جانب مبادرة المشروع القومى للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتشمل إستكمال 6 مراكز لتجميع البلازما بالإضافة إلى عدد 8 مراكز جديدة.كما أشار التقرير إلي مبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات والتي تتضمن البدء في توفير 3146 سرير رعاية مركزة، و400 حضانة أطفال، وتوفير 449 سرير رعاية أطفال، ومبادرة زيادة نسبة التغطية بنقاط وسيارات الإسعاف وذلك بتوفير 300 سيارة إسعاف، و8 نقاط إسعاف بالمحافظات، و91 نقطة إسعاف على 31 طريق بطول 4427 كم، و10 نقاط إسعاف بطرق العاصمة الإدارية.وتضمنت المبادرات وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة تطوير المستشفيات العلاجية وتشمل 81 مستشفى علاجي، و3 مستشفيات حميات، و 35 مركز متخصص، و8 عيادات لجراحات اليوم الواحد، و17 مستشفيات نفسية، فصلًا عن مبادرة تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية وتتضمن إنشاء 129وحدة جديدة، وتطوير 179وحدة، وإحلال 123وحدة، وتجهيز 553 وحدة، ومبادرة المستشفيات النموذجية: تطوير 14 مستشفى في 12 محافظة تتمثل في محافظات القاهرة، المنوفية، الوادي الجديد، بورسعيد، الجيزة، البحر الأحمر، الدقهلية، كفر الشيخ، بني سويف، دمياط، الشرقية، الإسكندرية مع تجهيز 46 وحدة إحالة، إلي جانب تطوير الوحدات الصحية في إطار مبادرة حياة كريمة ويشمل تطوير وحدات الرعاية الأولية في القرى الأكثر إحتياجاً في المحافظات المستهدفة وعددها 133 قرية، منها 72 قرية بمحافظة أسيوط.

وفي إطار زيادة الإعتمادات المخصصة لوزارة الصحة في عام 2020/2021، أشار التقرير أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في 10 مستشفيات، تتمثل في مستشفى بشبيش المركزي، بمحافظة الغربية، مستشفى العياط المركزي، بمحافظة الجيزة، مستشفى دير مواس المركزي بمحافظة المنيا، مستشفى كوم حمادة المركزي الجديد بمحافظة البحيرة، مستشفي السنبلاوين وأتميدة المركزي بالدقهلية، مستشفى هضبة الهرم بالجيزة، مبنى ملحق العمليات بالمستشفى الجامعي الجديد بالمنيا، مستشفى ناصر ببنى سويف، مستشفى السنطا المركزي بالغربية.

وفي السياق ذاته أوضح التقرير أن خطة التنمية المستدامة لعام 20/2021 وجهت استثمارات حكومية بحوالي 4 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، لتنفيذ العديد من المشروعات، من أبرزها ميكنة المستشفيات كافة "113 مستشفى" وإنشاء سجل صحي إليكتروني للـمترددين كافة، استكمال إنشاء المستشفى الجامعي بقنا إلي جانب إمداد المستشفيات الجامعية بالآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة، خاصةً جامعتي القاهرة والمنصورة فضلًا عن إحلال وتأهيل المبني الجنوبي بالمعهد القومي للأورام، مركز الطواريء والإصابات بجامعة أسيوط، إنشاء المستشفى التعليمي الجديد بجامعة بورسعيد، تطوير وتجهيز مستشفى جامعة المنصورة، إنشاء مستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا، إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي بدمنهور.

وتتضمن خطة العام المالي 2020/2021 وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العديد من البرامج والمشروعات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتتمثل أبرزها في تطوير المعامل الطبية، باستثمارات تبلغ 81.6 مليون جنيه، تطوير معهد جراحة القلب والصدر ، باستثمارات تبلغ 24 مليون جنيه، إلي جانب تطوير مستشفيات الصدر بالمحافظات ودعمها بالتجهيزات الطبية، باستثمارات تبلغ 12.3 مليون جنيه، مع إدراج استثمارات بحوالي 11 مليون جنيه لمشروع الحجر الصحي، لإنشاء مبنى لصحة المسافرين وشراء التجهيزات اللازمة لمنافذ الحجر الصحي، فضلًا عن إدراج استثمارات بحوالي 10 مليون جنيه لتطوير مستشفى صدر العباسية.وتابع التقرير البرامج والمشروعات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد بخطة العام المالي 2020/2021 والتي تتضمن كذلك تطوير جزئي لمستشفى حميات أسوان، باستثمارات تبلغ 8.7 مليون جنيه، إدراج استثمارات بحوالي 8.7 مليون جنيه، لإنشاء مبنى مستشفى حميات جامعة المنصورة، مع استكمال إنشاء مستشفى صدر السويس، باستثمارات تبلغ 6.1 مليون جنيه إلي جانب تطوير مستشفى حميات الغردقة، باستثمارات تبلغ 4.7 مليون جنيه، وتطوير مستشفى حميات الإسكندرية، باستثمارات تبلغ 4.4 مليون جنيه، والإنتهاء من إنشاء مستشفى حميات السويس، بإدراج استثمارات تبلغ 4.4 مليون جنيه، مع استكمال تطوير مركز الحساسية والصدر بإمبابة، باستثمارات تبلغ 3.5 مليون جنيه.