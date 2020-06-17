كليات العلوم الاجتماعية بجامعة القناة تتسلم 134 ألف بحثا من الطلاب  

قالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، إنه بعد انتهاء فترة تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل سيتم البدء في تكويد الأبحاث بالكنترول الخاص بالجامعة، ليتم استلام أساتذة الكليات للأبحاث لبدء التصحيح.

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه سيتم تقييم الأبحاث المقدمة من طلاب فرق النقل طبقًا للمعايير المعلنة سابقًا، وهي نسبة الاقتباس، وعدد المراجع المسموح بها، وكتابة البحث بالشكل المطلوب.

وأضاف أن إجمالي عدد البحوث المستلمة بكليات قطاع العلوم الاجتماعية بلغ 134 ألف بحث، حيث بلغت الأبحاث المستلمة من كلية التربية 36617 بحثًا بنسبة 99%، ومن كلية الألسن 7746 بحثًا بنسبة 97%، ومن كلية التجارة 4278 بحثًا بنسبة 96%.

وفي كلية الآداب والعلوم الإنسانية تم تسليم 31587 بحثًا بنسبة 96%، وبالتربية الرياضية 9369 بحثًا بنسبة 97%، وكلية السياحة والفنادق 6108 أبحاث بنسبة 93%.