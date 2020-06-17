مذكرة لـ"صحة أسيوط": إهمال مستشفى المبرة تسبب في وفيات بكورونا

كشفت مذكرة تقدم بها الدكتور محمد علي رسلان مدير المنطقة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع وسط الصعيد، عن وجود إهمال وتصرفات غير مسؤولة من إدارة مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي بأسيوط في لتعامل مع الحالات التي يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وعدم اتباع ما يلزم من أبجديات الوقاية ما تسبب في وفاة حالات جرى عزلها من المصابين، بالإضافة إلى انتشار العدوى بين الأطقم الطبية الموجودة بالمستشفى.

وبينت المذكرة التي قدمها مدير المنطقة الطبية بالهيئة إلى الدكتور سامي الشريف مدير عام فرع وسط الصعيد، عدم مراعاة مسستشفى المبرة أي اعتبارات تخص مكافحة انتشار الفيروس والاستهتار بإجراءات الوقاية، ما يشكل خطرا على صحة الجميع، وسلامة الطاقم الطبي والفني.

وأشار مدير المنطقة الطبية، في مذكرته، إلى عدم التزام إدارة المستشفى بأداء واجباتهم وتحمل مسؤولياتهم بأمانة، ما عرض الطاقم الطبي للخطر، بالإضافة إلى عدم التزامهم بالتبعية الإدارية للمنطقة الطبية وعدم إبلاغهم بالحالات المصابة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وأوضح "رسلان"، أن "أ ب ب " المتوفى نتيجة إصابته بكورونا كان يعمل بصيدلية عيادة مجمع المصالح التابعة للمنطقة الطبية، وبعدها تبين وفاة "ع ع " الذي يعمل أمين مخزن إدارة شرق الطلاب والمدارس الكائنة بجوار اللجنة الطبية، وأيضا زوجته التي تعمل بالدفع الإلكترونى بالمنطقة الطبية، وشقيقتها التي تعمل بمكتب مدير مستشفى المبرة وعدد من أسرتهم، ليس بأقل من العاملين بمستشفى المبرة.

وطالب مدير المنطقة الطبية بالهيئة، بسرعة تشكيل لجنة لإدارة أزمة كورونا، تضم كلا من "مدير المستشفى – وحدة مكافحة العدوى – مسؤول العناية المركزة- مسؤول العلاقات العامة" على أن تكون مهام كل فريق متابعة الإجراءات المتخذة لتفعيل الوقاية من الفيروس والتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها، وتقديم نماذج التبليغ عن الحالات ومتابعة المخالطين.

وطالب بإلزام اللجنة المقترحة بالمرور المتواصل مع فريق مكافحة العدوى على المستشفى، للتأكد من تطبيق سياسات منع انتشار العدوى واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالف، إضافة إلى عزل المدخل المخصص لاستقبال المصابين وإجراء عمليات تعقيم مستمرة عقب استقبال كل مصاب بالفيروس تشمل الممرات والمصعد وسيارة الإسعاف.