61 رحلة لإعادة العالقين من الخارج.. وحملة تعقيم موسعة بمطار القاهرة

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنّه من المنتظر أن تستقبل المطارات المصرية اليوم، على مدار الساعة 61 رحلة طيران ركاب دولي وداخلي وبضائع وخاصة، تقل على متنها 8491 راكبا مصريا.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنّ أبرز الدول التي سيمتد الجسر الجوي الاستثنائي للطيران إليها خلال الـ24 ساعة المقبلة، هي الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وقطر ترانزيت عمان ومسقط، مشيرة إلى أنّ معدل التشغيل زاد اليوم عن أمس بعدد 7 رحلات فقط، بزيادة نحو 1000 راكب تقريبا، خلال الفترة.

وأكدت أنّ الفترة الحالية تشهد زيادة منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات الشارتر، ما يعد مؤشر مهم على قرب عودة حركة الطيران خاصة مع زيادة حركة التشغيل بصورة ملموسة.

وأوضحت المصادر أنّ الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات دولية أوربية، والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات عربية وشركات مصرية خاصة، والعديد من رحلات طائرات الشحن الجوي والرحلات الخاصة، ويتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، ومراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل الصالات ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وفي سياق متصل، شنّ الملاح أشرف حافظ مدير المبنى رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، حملة تطهير وتعقيم موسعة بجميع صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1، في إطار الاستعدادات النهائية لاستقبال الركاب بشكل منتظم.