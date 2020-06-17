مطار القاهرة الدولي يستقبل 810 مصريين عائدين من السعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 5 رحلات طيران اسثتنائية، عائدة من المملكة العربية السعودية، وعلى متنهم 810 مصريين من العالقين بالسعودية، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار أنهم استقبل رحلتين تابعتين لشركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني على متنهم 330 مصريا من العالقين بالرياض وجدة، و3 رحلات للخطوط تابعة لشركات السعودية والنيل للطيران وطيران ناس على متنها نحو 480 مصريا من العالقين بالسعودية.

وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي، طبقا لتعليمات وزارة الصحة.