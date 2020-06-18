استطلاع للرأي في تركيا يوضح تراجعا في تأييد الحزب الحاكم

كشفت نتائج استطلاع رأي أجري عقب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في تركيا، الذي شهد تراجعًا في تأييد التحالف الحاكم.

حيث كشفت مؤسسة أوراسيا لاستطلاعات الرأي، أن المشاركين في الاستطلاع منحوا حزب العدالة والتنمية 35 في المئة من الأصوات، في حين حصل حزب الشعب الجمهوري على 28 في المئة، وحصل حزب الخير على 12 في المئة.

أما حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، فحصل على 12 في المئة من الأصوات، وحصل حزب الحركة القومية على 7 في المئة من أصوات المشاركين.

وحصد حزب الديمقراطية والتقدم برئاسة علي باباجان على 3 في المئة من أصوات المشاركين، في حين حصل حزب المستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو على 2.4 في المئة من الأصوات.

وقال الرئيس المركزي للأبحاث المجتمعية بشركة أوراسيا ويدعي كمال أوزكيراز، تعليقا علي نتائج الإستطلاع المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية:

"كنت قد سألت الشهر الماضي، إذا تنافس أكرم إمام أوغلو مع رجب طيب أردوغان، لمن ستقومون بالتصويت. حصل إمام أوغلو علي فرق بمقدار 6.5 درجات بينه وبين أردوغان، وسألت أيضا عما إذا خرجت الأحزاب السياسية بمرشحيها للرئاسة وبقوا للمرحلة الثانية، تقدم إمام أوغلو هذه المرة علي أردوغان بفارق 5.5 درجات".

كما ذكر أوزكيراز أن منصور يافاش يعتبر في نفس درجة أردوغان وفقا لنتائج الإستطلاع الأخير، حيث أن أردوغان يتقدم عليه بمعدل 0.2 فقط.