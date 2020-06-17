نائب محافظ الغربية يعلن بدء تنفيذ مشروعين استثماريين في طنطا

أعلن دكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم، بدء تنفيذ مشروعين استثماريين على أرض البوريفاج وأرض المرور القديمة بشارع الجلاء بمدينة طنطا خلال شهرين بالتعاون مع الإنتاج الحربي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقد أمس بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالقاهرة، بحضور اللواء المهندس ماجد سليمان السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، والعميد نهاد عويضة مندوب وزارة الإنتاح الحربي في المحافظة، وممثلي الشركة الفرنسية المسند إليها تنفيذ 4 مشروعات كبرى في محافظة الغربية.

وأوضح نائب محافظ الغربية، أن الاجتماع ناقش بنود التعاقد والخطوط النهائية لبدء تنفيذ الأعمال، مشيرا إلى تجهيز عقود المشروعين مع بداية الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه جار تنفيذ الرسومات المبدئية من خلال أحد أكبر المكاتب الاستشارية في مصر.

كانت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وقعت بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية في مارس الماضي، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية (فنادق وجراج متعدد الطوابق ومجمع خدائق ومنطقة صناعية للموبيليا والأثاث ومصنع تدوير المخلفات)، بحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا واللواء المهندس ماجد سليمان السرتي.