رمضان عبدالمعز: اتباع هوى النفس يؤدي إلى هلاك الإنسان

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من بعض الأمور، قال إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أوضح أنها ثلاث مهلكات الناس.

وقال خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc": "النبي قال شُح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، تهلك الناس".

وأضاف: "بالنسبة للشح المطاع، فإن النفس البشرية بطبيعتها تكون حريصة وتريد الاستفادة وألا يستفيد غيرها، ولذلك في سورة الحشر، عندما تكلم الله عن الصحابة، كان القسم الأول الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، لأنهم يبتغون من فضله ورضوانه وينصرونه ورسوله، وهم الصادقون، والقسم الثاني هم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وجاء في القرآن أنه من يوق شح نفسه فأؤلئك هم المفلحون".

وتابع: "أما بالنسبة للنفس، فإن المؤمن يجب أن يسبح ضد التيار، ويجب أن يقي نفسه من شح النفس، ويجب أن يكون المؤمن ضد نفسه، وأساتذة التصوف قالوا إن من أعز نفسه أذل دينه ومن أذل نفسه أعز دينه".