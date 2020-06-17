عبدالمعز: مينفعش نوزع رحمة ربنا ونقول مين يدخل الجنة ومين هيروح النار

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله قد أخبر المسلمين في القرآن الكريم، بأن الجميع سيبتلى بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات، كما أكد بعد تلك الآية أن للصابرين من هؤلاء بشرى.

وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديمه لبرنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه من يصاب بأي مصيبة في الدنيا عليه بالالتزام بقول "إنا لله وإنا إليه راجعون": "هتلاقي الدعم والخير والفرج وكرم ربك يحاوطك من كل جانب"، موضحا أن هؤلاء عليهم صلوات من ربهم ورحمة وهم المهتدون، وسيوفقهم الله ويرحمهم ويرزقهم ويبارك في أرزاقهم.

وأكد أنه لا يجوز لأي إنسان أن يوزع رحمة الله، أو يتحدث بأن شخصا سيدخل الجنة وآخر سيدخل النار، وذلك لم يحدث سوى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في الـ10 المبشرين بالجنة، مشيرا إلى أنه وحتى بعدما عرف أبوبكر الصديق، أنه من العشر المبشرين بالجنة، قال: "لا آمن مكر الله وإحدى قدمي في الجنة"، وتابع "عبدالمعز": "فيه ناس بتتخانق على السوشيال ميديا على رحمة ربنا ومين يستاهلها ومين ما يستاهلهاش".