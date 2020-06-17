190 حالة إصابة جديدة بكورونا في أونتاريو بكندا

أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه المقاطعة أقل من 200 إصابة.

وأبلغ مسؤولو الصحة عن 190 حالة جديدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.6% عن اليوم السابق عندما سجلت المقاطعة 184 إصابة جديدة.

وقالت وزيرة الصحة في أونتاريو كريستين إليوت في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "على الرغم من الارتفاع الطفيف الذي حدث يوم أمس، لا يزال هناك الكثير من الأخبار الجيدة ، بما في ذلك زيادة كبيرة في الحالات التي تعافت ، والبالغة 353 حالة جديدة اليوم".

واستمر عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في الارتفاع في أوساط الشباب دون العشرين من العمر في مقاطعة أونتاريو حسب دراسة أجرتها جامعة جويلف تناولت فيها تداعيات العبء الذي فرضته جائحة كورونا المستجد على النظام الصحي.

وقال البروفيسور، إد ماكبين، الذي يترأس الأبحاث في جامعة جويلف إن تسطيح المنحنى كان واضحا منتصف الشهر الماضي بالنسبة للعديد من فئات الأعمار في المقاطعة، لكن عدد الحالات اليومية استمر في الارتفاع لدى الفئة العمرية دون العشرين عاما، خصوصا في منطقتي تورونتو وبيل.