السيطرة على حريق بشقة سكنية بسوق اللبن بالمحلة دون خسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من السيطرة على حريق هائل بإحدي الشقق السكنية اثر حدوث ماس كهربائي بشكل مفاجىء مما تسبب فى التهام محتويات الشقة بالكامل دون وقوع خسائر فى الأرواح بمنطقة سوق اللبن.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من العميد علي زويل مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى ، بورود بلاغ من الأهالى يفيد بنشوب حريق هائل فى شقة سكنية بميدان بركة بمنطقة سوق اللبن ما أدى إلى تفحمها بالكامل دون وقوع أصابات.

كما انتقلت سيارات الإطفاء مدعوم بقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم السيطره على ألسنة النيران قبل أمتدادها إلى الشقق المجاورة، وبالمعاينة المبدئية.

وكشفت التحريات الأمنية أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي أدى إلى أشتعال النيران وألتهمت جميع محتويات الشقة من فرش وأثاث من بينها جهاز عروسة قبل زفافها بأسبوعين ولا توجد شبهه جنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لتقدير قيمة التلفيات.