بعد إزالة "كشك" إبراهيم بالغردقة.. يستغيث: فقدت مورد رزقي

فقد إبراهيم نصاري، أحد مواطني الغردقة مورد رزقه الوحيد، بعد طرده من الكشك الذي يستأجره منذ عشرين عاما، بمنطقة السقالة جنوب مدينة الغردقة، حيث تمت إزالته لأسباب تتعلق بالمالك، وتراخيص مجلس المدينة.

يناشد المواطن إبراهيم نصاري من مدينة الغردقة، عبر صفحات "الوطن"، اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ببحث مشكلته، حيث أصبح بدون مورد رزق بعد طرده من الكشك الذي يستأجره منذ عشرين عاما، وبات لا يقدر على متطلبات ومصاريف زوجته وابنتيه، مطالبا بتخصيص كشك له في أي مكان بالغردقة، حيث أصبح الآن، بدون مهنة خاصة بعد قضاء 20 عاما، في الكشك الذي تم إزالته.

يقول إبراهيم: أسرتي بدون مورد رزق، ولا أملك مصاريف منذ شهرين، وليس لدي دخل سوى الكشك، الذي تمت إزالته، وأطالب محافظ البحر الأحمر، تخصيص كشك بمدينة الغردقة، للصرف على عائلتي.