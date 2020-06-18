أحد المحتجزين العائدين من ليبيا يوجه رسالة للشباب: مصر أولى بينا كلنا

أعرب علي محمد، أحد المحتجزين العائدين من ليبيا، عن سعادته البالغة بالعودة سالمًا إلى أرض الوطن، بعد احتجازه في ليبيا على يد ميليشيات إرهابية، قائلًا: "الحمد لله مبسوط جدًا من الحكومة المصرية، واللي عملته عشان المصريين في ليبيا، ونشكر كل قيادات مصر".

وأضاف "محمد"، خلال تصريحات لشاشة "التلفزيون المصري"، أنه سعيد للغاية بما حدث، موجهًا حديثه للشباب المصري، الراغبين في السفر: "مصر أولى بيكم، مصر أولى بينا كلنا، أنا بقول الكلام ده من اللي أنا شوفته بره"، موضحًا أنه سافر إلى ليبيا منذ سنتين.

وأكد أحد المحتجزين العائدين من ليبيا، أنه عاش طوال حياته في مصر، ولم يتعرض لمثل هذه المواقف، "طول حياتي في مصر عمري ما شوفت موقف زي ده، وتركي لمصر غلطة، وبحيي الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اللي عمله علشانا، وأشكر كل القيادات السياسية، ونتعذر لهم على اللي حصل".

كانت وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج المسيطرة على العاصمة الليبية "طرابلس"، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة، في بيان ، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت مساء أمس من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وأكدت وزارة الداخلية التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، وهم جميعًا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة بأنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.