التموين: طرح 40 مليون كمامة مبدئيا بمتوسط "2 على كل بطاقة"

قال الدكتور أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إنّ الكمامة القماش تمتاز بعدة مميزات، أبرزها أنّها قابلة لإعادة الاستخدام، بينما الكمامة الطبية تُستخدم مرة واحدة، نظرا لتراكم البكتيريا عليها، لافتا إلى أنّ الكمامة القماشية لها بُعد اقتصادي وتوفر مبالغ كبيرة: "مقدرش أحدد سعر الكمامة القماش حاليا لأننا في مرحلة تفاوض".

وأضاف حسام الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ الوزارة تتعامل مع الكمامات على أنّها سلعة استراتيجية نتيجة احتياج المواطنين لها في وقت ما، وقد يحتاج تدبيرها لجهات للتدخل، موضحا أنّ آلية توزيع سلع التموين تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أنّ شراء الكمامة ليس إجباريا، لكن ستطرح مع السلع التموينية مثل أي سلع، موضحا أنّ كل فرد في المنظومة له 50 جنيها إذا كانت أسرته مكونة من 4 أفراد يشتري بها كل ما يرغب به: "لو حب يشتري الكمامة في وسطهم أهلا وسهلا، لو محبش يشتري دي حرية شخصية".

وأكد أنّه جرى مراعاة المواصفات الطبية في الكمامة القماش، وهناك 3 جهات اشتركت في الموافقة على مواصفات الكمامات، وهي وزارة الصحة وهيئة المواصفات والجودة وهيئة الشراء الموحد، بينما وزارة التموين تراقب لاختيار أفضل المواصفات ويتم التفاوض معهم للوصول لأقل سعر، خاصة أنّ عدد الكمامات مبدئيا المقترح طرحها 40 مليون كمامة بمتوسط كمامتين لكل بطاقة، وإذا وجدنا أنّ هناك احتياجا أكبر فسيتم طرح كميات أكثر.