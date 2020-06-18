في 15 خطوة.. الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامة القماش

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة القماش، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة القماش

ـ تأكد من تغطية الفم والأنف والذقن.

ـ عدل وضع الكمامة على الوجه، للتأكد من عدم ترك فراغات، على جانبي الوجة.

ـ افحص الكمامة لمعرفة ما إذا كانت تالفة، أو متسخة.

ـ إغسل يديك قبل لمس الكمامة.

ـ تجنب لمس الكمامة.

ـ نظف يديك قبل نزع الكمامة.

ـ انزع الكمامة عن طريق الأشرطة خلف الأذن، أو الرأس.

ـ اسحب الكمامة بعيدا عن وجهك.

ـ احتفظ بالكمامة في كيس بلاستيكي نظيف، يمكن إعادة غلقة باحكام، في حالة كنت تخطط لارتدائها مرة أخرى.

ـ اغسل الكمامة بالصابون، أو بمنظف ويفضل أن غسيلها بالماء الساخن مرة يوميا.

ـ نظف يديك بعد التخلص من الكمامة.

ـ لا تستخدم الكمامة متسخة أو مبللة.

ـ لا تستخدم كمامة تبدو تالفة.

ـ لا تضع الكمامة أسفل الأنف.