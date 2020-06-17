محافظ الغربية: 8 مخالفات بسبب الكمامة.. وضبط 4 نباشين بالسنطة وزفتى

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن تحرير 8 مخالفات لسائقين لعدم التزامهم بقرار ارتداء الكمامة الواقية، وضبط 4 نباشين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

جاء ذلك خلال جولته اليوم بمدينة السنطة وزفتي لمتابعة استعدادات المدارس لامتحانات الثانوية العامة، والتزام سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بقرار ارتداء الكمامة ، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وجه محافظ الغربية بضرورة استمرار أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة اولاً باول ورفع الإشغالات، وتكثيف حملات التوعية لأصحاب المحلات التجارية بارتداء الكمامات الواقية، والمتابعة المستمرة للتأكد من التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد د. رحمي المجتمع المدني بضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهه أزمة كورونا خلال الفترة الحالية، جاء ذلك أثناء عودته من الجولة ، حيث استوقف أعضاء اللجنة المنظمة لإدارة أزمة كورونا بميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا، حيث استمع لشرح موجز لأهداف اللجنة والاعمال التي تقوم بها لخدمة أهالي القرية ، مشيداً بجهود كافة أعضاء اللجنة.