خبير إسلام سياسي: عودة المصريين من ليبيا سريعا صفعة جديدة للإخوان

قال سامح عيد، خبير الحركات الدينية، إن جماعة الإخوان تتلقى كل يوم صفعة جديدة من الدولة المصرية، فقد استعادت مصر قوتها ووضعها الطبيعي كدولة مستقلة ومحورية وذات سيادة، ويخشى الجميع غضبتها، وهو الأمر الذي تحارب الجماعة الإرهابية منذ سنين حتى لا يحدث، فقد فخخت وفجرت ورعت العديد من العمليات الإرهابية، وسعت لإيقاع اقتصادها وضرب أمنها وسلمها الاجتماعي، وفشلت في كل ذلك.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الآن انتقلت الحرب إلى الحرب النفسية، واستغلال كل ما يمكن أن يشوه الصورة القوية لمصر في الداخل والخارج، وذلك عبر الشائعات تارة والنفخ في النار تارة أخرى، وقد حاولت استغلال حادث الاعتداء على المواطنين المصريين في ليبيا أسوأ استغلال، لإيهام الناس أن الدولة لا تحميهم، وأن كلامها السيء عن الدولة حقيقي، إلا أن رد الدولة جاء سريعا وصاعقا بصفعة جديدة، حيث استعادت أبناءها على وجه السرعة معززين مكرمين، واستطاعت إلجام الجماعة الإرهابية وأبواقها.

وتابع: "أتمنى على كل متعاطف أو من تفاعل مع البوستات السلبية التي نشرته الجماعة الإرهابية حول الأمر مراجعة نفسه، وأن يعرف لدولته حقها، ويثق فيها، وألا يسمع لهذه الجماعات والصفحات الضالة التي ترعاها".