الغرف التجارية تستعد لحوار موسع بشأن مواعيد غلق المحلات

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إنّ الاتحاد أرسل خطابات رسمية إلى الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، لفتح حوار مجتمعي مع منتسبيها حول مقترحات مواعيد غلق المحلات التجارية عقب انتهاء أزمة كورونا الحالية.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنّ الخطابات تضمنت مخاطبة مجالس إدارات الغرف لإجراء سلسلة لقاءات مع الشعب التجارية النوعية وممثلي الأنشطة المختلفة، بشأن مقترحات كل نشاط بالنسبة لمواعيد غلق المحلات التجارية، ثم رفع نتائج الحوار المجتمعي لمجلس إدارة الاتحاد لتجميعها وتنقيتها ومناقشتها بشكل نهائي، من خلال مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورفع التصور النهائي إلى الجهات المعنية.

ولفت العربي، إلى أنّ هناك محافظات لها طبيعة خاصة في التعامل، وأنشطة تحتاج إلى دراسة جيدة لوضع مواعيد غلق لها، لذلك اقترحنا الحوار المجتمعي العام لمنتسبي الغرف التجارية في المحافظات المختلفة لدراسة الوضع على الطبيعة ومن خلال أصحاب الأنشطة على مستوى الجمهورية.

وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، أكد في أحد تصريحاته التلفزيونية أنّ الحكومة تدرس تحديد مواعيد غلق المحلات التجارية ليلا، وأنّ وزارة التنمية المحلية تدرس الأمر، موضحا أنّ المواعيد ستختلف من محافظة إلى أخرى.

وأكد أنّ بعض المحافظات سياحية وتحتاج إلى مد فترة إغلاق المحلات والكافيهات، وذلك بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.