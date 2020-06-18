الطيران القطري في أزمة.. تسريح وتخفيض رواتب وتأجيل صفقات إيرباص وبوينج

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إنّه أبلغ شركة إيرباص وبوينج أنّ الشركة لن تستقبل المزيد من الطائرات التجارية هذا العام، ولا العام المقبل.

وأضاف الباكر، خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز البريطانية: أبلغنا "بوينج" و"إيرباص" بالفعل بأننا لن نتسلم أي طائرات في العام الحالي أو العام المقبل"، متابعا: "جميع الطائرات الأخرى التي طلبناها، التي يفترض أن تسلم لنا في غضون العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة ستؤجل لمدة من 8 إلى 10 أعوام تقريبا".

وتابع: "حال استئناف الأعمال وزيادة حركة الطيران مرة أخرى، فعندئذ نعم، سنعجل تسليم هذه الطائرات المتأخرة، ولكن يجب على مصنعي الطائرات أن يعلموا أنّه إذا لم يستجيبوا لطلبنا بشكل إيجابي، فسنضطر لإعادة تقييم علاقاتنا التجارية على المدى الطويل معهم جميعا".

وكان أكبر الباكر أعلن بالفعل أنّه يمكن تخفيض أسطوله بنسبة 25% تقريبا هذا العام (230 طائرة قبل اندلاع الأزمة الصحية).

وتضررت الخطوط القطرية التي تسير رحلات إلى 170 وجهة على متن 234 طائرة، منذ مارس الماضي مع إغلاق المطارات ومنع السفر في عديد من الدول لاحتواء وباء فيروس كورونا.

وجاء في المذكرة، التي حملت تاريخ الرابع من يونيو أنّ رواتب أقدم قادة الطائرات الأجانب ستخفض 25%، بينما ستخفض رواتب آخرين 15%، وإضافة إلى ذلك سيتم في الأسابيع المقبلة الاستغناء عن عدد لم يحدد من الطيارين.

وفي مايو حذرت الخطوط القطرية في مذكرة داخلية من أنّها ستضطر إلى صرف "عدد كبير" من موظفيها بسبب انهيار حركة النقل الجوي من جراء جائحة فيروس كورونا.