مايسة عطوة تطالب الأحزاب بدعم المرأة في الانتخابات المقبلة

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المرأة أصبحت شريكا أساسيا في العملية السياسية، لا سيما بعد زيادة عدد مقاعدها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإقرار نسبة أكبر لها للمشاركة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مما سيمثل عبء كبير وتحدي جديد لها.

وطالبت عطوة، في بيان لها، الأحزاب والقوى السياسية، أن تدعم المرأة وترشحها على قوائمها وأن تعطيها فرصتها الكاملة شانها شان الرجل، لا سيما بعدما أثبتت جدارتها وحسن إدارتها لمهمة عضو مجلس النواب على مدار الدورة البرلمانية الحالية.

وأكدت أن المرأة في الخمس سنوات الماضية أثبتت كفاءتها تحت قبة البرلمان، وكانت محل ثقة، وصاحبة أكبر عدد من القوانين والأدوات الرقابية، فشلا عن منافستها القوية على رئاسة اللجان حيث ترأست المرأة في البرلمان الحالي 3 لجان هامة، وقامت بإبداء الرأي تجاه العديد من مختلف القوانين التي روجت لفكرها المستنير التي يؤهلها لزيادة نسبة مشاركتها في البرلمانات القادمة.

وأضافت وكيلة لجنة القوى العاملة، أن تمثيل المرأة في الخارج كان على مستوى مشرف ويستحق الإشادة، فضلا عن حضور كبير لها بالجلسة العامة وعدد الكلمات التي القاتها أمام النواب كانت على قدر المسؤولية والمتابعة، مما يجعلها تحظى بكل هذا الدعم والتمكين، لا سيما على المستوى السياسي.